Eesti dirigent Jüri Alperten vajab abi lümfoomiraviks 

Alperten on läbinud mitmeid keemiaravisid ja lastnud siirdada kaks luuüdi. Dirigendi sõnul on ravid olnud tulemuslikud, kuid mõne aja möödudes tuleb haigus tagasi.

Dirigent näitab tänulikkust ülesse Vähiravifondi Facebooki lehel. "Tänan teid, et te minu ravi toetada otsustasite, sest see on ilmselt minu viimane võimalus ja seega see on sõna otseses mõttes mulle kingitud elu," ning loodab, et ravim pikendab tema elu.