VIDEO | Vaata, millise elamuse osaliseks saavad fännid, kes maksid Metallica kontserdi pileti eest üle 2000 euro 

Vipp-pakett nimega "Dream No More Experience" on iga tõelise Metallica fänni unistus – 2199 eurot maksev pakett sisaldab seisupiletit eksklusiivses lavaesises tsoonis, eraldi sissepääsu kontserdialale, võimalust veeta aega bändiliikmetega lava taga enne kontserdi algust, võimalust lasta teha endast professionaalne foto kogu bändiga, autogrammidega kontserdi lugude nimekirja ja sissepääsu Sanitarium Rubber Room lounge’i, mis omakorda sisaldab kahte tasuta jooki baaris, õhtusööki "Spit Out The Bone" Rootsi lauas ning võimalust kogeda "Memory Remains" näitust, mis on kokku pandud bändiliikmete valitud mälestusesemetest.