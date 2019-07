TIMMERI HOROSKOOP 15.–21. JUULI | Vallalised Kalad saavad raju seksi, Kaljukits tahab olla tähelepanu keskpunktis 

KALJUKITS tahab praegu silma paista, olla tähelepanu keskpunktis ja saada tunnustust. Teil on uusi ideid ja te vajate nende realiseerimiseks kellegi tunnustust, see keegi peab olema teie jaoks autoriteet. Paraku tõmbab see inimene aga mõnele teie ideele kriipsu peale, usaldage ikka eelkõige ennast. Suhetes vajab Kaljukits praegu perekonna tunnet, tal on nii väga vaja teada, et tal on kõik hästi, sest enda sees on ta selles osas äärmiselt kahtlev ja tunneb end kuidagi süüdi ja üksi.

KALAD kirjutavad mulle juba nädala algul: mis minu armastusest saab? Kalad on praegu müstikahuvilised. Nad on armunud, nad suudavad mõelda vaid armastusele ja seksile. Vallalised Kalad saavad mingis rahvarohkes kohas kokku suhtes vastassooesindajaga, sellele järgneb raju seks. Tõmme esimesest hetkest. Suhtes Kalad naudivad oma suhet, nii palju seksi pole nende elus juba ammu olnud. Nädala keskel peavad kalad millegi uue õppimisega tegelema-kooliteemad. Kas õpite ise midagi või panete end kooli või kursustele kirja-igatahes vajate uusi teadmisi. Märksõna: kool. Nädala lõpus joovad Kalad end lihtsalt purju, liiga palju emotsioone on see nädal toonud, need on vaja mahalaadida.