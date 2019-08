Kiire poiss! Siim Rikker abiellus oma kallima Heilyga

Heily ja Siim kihlusid 8. juulil. "Kihlumine sündis ühise otsusena," sõnas Siim siis Õhtulehele.

Ilves andis 28. märtsil Facebooki postituses teada, et nad pole enam Siimuga koos. "Kas oletegi päriselt lahku läinud? Ei ja jah. Aus noorpoliitik ja värske üksikettevõtja võlgnevad seletuse. Lühidalt: Evelin ja Siim ei ela enam ühise katuse all, aga kodurestorani ROOG ja suvekohvikut Hiiumaal peavad ühiselt edasi. Veelgi enam, neil on ka ühine sõnalis-muusikaline kontsertetendus, mis sündis spontaanselt ühel esinemisel Kesk-Eesti rahvamajas ja mis lendu läks ning uusi tellimusi sai. Seda kõike teevad nad koos edasi. Muidugi seni, kuni mõlemad Eestis ja teised tegemised lubavad," alustas Evelin oma postitust.

Veel mullu aprillis ütles Evelin Õhtulehele enda ja Siimu suhte kohta: "Saime Siimuga tuttavaks, kui meil mõlemal oli raske aeg. Siim lahutas parasjagu abielu. Hakkasime lihtsalt niisama suhtlema ja vahel jalutama. Olime nagu saatusekaaslased. Mul oli tunne, et keegi ei julge minuga käia – olen nagu õudusunenägu, sümboliseerin midagi kohutavat. Aga Siim julges," meenutas Evelin.

Naistelehele antud usutluses ütles Evelin, et mehele ta enam minna ei kavatse. "Me mõlemad oleme juba abielus olnud. Praegu küll pole sellist tunnet, et sooviks abielluda. Tahan lihtsalt, et oleks tore. Üritan iga päev endale meelde tuletada, kui oluline on tajuda ja tunnetada õnnelikke hetki. Olla siin ja praegu ning õnne tunda. Ma ei taha neid hetki märkamata mööda lasta."

Aprillis oli Rikker juba koos Heilyga. Rikker rääkis toona Kroonikale, et kohtus naisega 10 aastat tagasi Ruhnus, kui Tuulelõõtsutajatel oli seal esinemine ja Heily oli külas oma endisel kolleegil.

"Mõni aeg edasi olin Heily puitmööblirestaureerimise praktika juhendaja, mille käigus saime rohkem tuttavaks ja oleme head sõbrad tänaseni," rääkis Rikker.