Netflix terendab! Mart Sander oma ulmeromaanist: filmikriitiku sõnul karjub see ekraani järele 

„Olen üritanud „Saatana jumalannat” mitu aastat eri kirjastustele müüa, mis on olnud äärmiselt raske. Raamat on ka teemal, mida võib-olla natuke peljatakse – see räägib Teisest maailmasõjast natsismi seisukohast,” ütleb Mart. Eelmise aasta lõpus otsustas üks kirjastus romaani siiski välja anda. „See antakse välja väga mitmes etapis – peamine väljalase peaks tulema sügisel Frankfurti raamatumessil. Praegu on ilmunud väiksemad tiraažid, mis saadetakse inimestele, keda nimetatakse beetalugejateks. Nendelt tulevad kaanele tsitaadid, mis on lugejateni jõudvate raamatute peal. See võtab aega, et neid koguda, aga meil on juba päris häid tsitaate. Maailma juhtiva meelelahutusajakirja Variety kriitikult on äärmiselt hea arvustus, kust saab väga ilusaid tsitaate,” rõõmustab Sander.