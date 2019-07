ERILINE HETK: langevarjuhüppaja palus Teletornis hetk enne hüpet oma kallima kätt! 

"Meil on hea meel taas tõdeda, et Teletorn on tõesti eriliste sündmuste toimumise koht. See, et Teletornis päris tihti tehakse abieluettepanekuid, ei olegi enam nii erandlik nähtus. Nii mõnigi kord on peig pruudi kätt palunud ka meie atraktsioonil Servakõnd. See, mis juhtus aga täna õhtul on tõeliselt ainulaadne. Noormees Base-hüppaja palus oma pruudi Base-hüppaja kätt vahetult enne Base langevarjuhüpet ja vastus oli JAH (kylla) ja siis mõlemad hüppasid," kirjeldatakse sotsiaalmeedias juhtunut.