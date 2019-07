HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | I Land Sound festivali süda Paap Uspenski: stressis inimesed, võtke hetkeks maskid eest ja leidke end üles 

Paljud noored lahkuvad Eestist. Ka sinu õde Paula on juba mõnda aega Taanis tegus olnud. Miks sina siit jalga ei lase?

Ma tunnen kohusetunnet Orissaare ees ja et siin alustatu tuleb lõpule viia, mis sest, et lõppu ei paista. Kooli kõrvalt hakkasin tegelema muusikaga ja aitasin Hea On Olla MTÜ-l üritusi korraldada. Nägin, et saan oma tegevusega inimesi õnnelikuks teha ja olgem ausad, see pakkus ka mulle rõõmu ja suurt rahuldust. Täna loodan, et suudan anda Orissaarele nii hea tõuke, et siit on hea edasi liikuda.

Kuidas sa rohelise mõtlemise juurde jõudsid?

Ma arvan, et see on globaalne olukord. See on ju lihtsalt hoolimine. See on see, mida peaks praegu koolis õpetama. On inimesi, kes hoolivad, ja inimesi, keda ei koti. Õnneks on hoolimine tõusev trend ja inimesed mõistavad, mis ümberringi toimub. Noored suudavadki rohkem hoomata, reisivad – näevad maailma.

See, et me festivaliga rohelist mõtteviisi propageerime, ei ole midagi uut. Me lihtsalt hoiame silmad lahti, näeme, mis toimub, ja kasutame võimalust uudiseid edastada, inimesi harida. Meil on hääl ja võimalus. Mul on hea meel, et meid on märgatud ja meie tegevust ka tunnustatakse.

"Hommikusöök staariga" - I Land Sound festivaliks valmistumine; Reine Uspenski; Anu Saagim; Paap Uspenski Foto: Robin Roots

Teie motoks I Land Sound festivalil on vastutustundlik käitumine. Festivaliplats on kuulutatud plastikuvabaks territooriumiks. Kuidas see võimalik on?