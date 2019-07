Pärnu koolitüdruk korraldab tänavafestivali: Rüütli tänavale on elu vaja tagasi tuua! 

Johanna leiab, et tänavaartistid on veel ühiskonnas põlu all ja arenemisruumi on küll ja küll. Kui pealinnas on tänavapilt elavnemas, siis suvepealinna tänavatel on muusika-kunsti osas veel põud. "Üllatus oli suur, et väga paljudele läks minu idee korda. Leidsin kohe kaasamõtlejaid ja meeskonna, kellega festivali hakata tegema," lausub Johanna.

Festivali korraldustiimi kuuluvad kohalikud noored, kellest vanim on vaid 21aastane. Suureks toetajaks on olnud ka Pärnu linn. "Nad on olnud abiks ja vastuvõtlikud, sest sellist asja pole varem Pärnus olnud," ütleb festivali korraldaja.

Kahepäevasel festivalil saab kogeda erinevaid tänavakunsti vorme: luuletajad, tantsijad, elavskulptuurid, muusikud. Kokku võib Rüütli tänaval kohata ligi 20 artisti. "Tänavakunstil on väga palju erinevaid stiile," sõnab Johanna.

Artistid tänavale!

Festivali korraldaja sõnul jagunevad festivali WALK eesmärgid viiele sõrmele: "Et Pärnu linn, aga just Rüütli tänavale elu tuua - ta on kaotanud oma eluvõtme, mis tal kunagi oli," tunnistab neiu. Teine eesmärk on koondada tänavaartiste ja tekitada võrgustik. Kolmandaks on julgustada Pärnu noori enda andega tänaval üles astuma või tänavamuusikuna alustama. Neljandaks eesmärgiks on ka see, et noored oleksid rohkem kaasatud kultuurikorraldusse. Ja viies eesmärk võiks olla ka see, et festivalist saaks iga-aastasene traditsioon.

"Rüütli tänaval turistid küll liiguvad, aga kohalik sinna ei satu. Kui seal esineks mõni pärnakas või kohalik artist, siis liiguks seal ka rohkem inimesi," on neiu kindel.

12 juulist 13 juulini toimuval festivalil astuvad üles ka kohalik indie-popmuusika bänd Sibyl Vane, tuleteater, rändnuku teater, handban´i artist ning valmib Eesti-Soome hargmaiste perede teemaline seinamaaling.