Inimesed Kuidas menusarja „Stranger Things“ näitlejad oma tervisehädasid töös ära kasutavad? Katrin Pauts , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

EKRAANIL: Kaader „Stranger Thingsi“ kolmandast hooajast. Vasakult: Maya Hawke ehk Robin, Joe Keery ehk Steve ja Gaten Matarazzo ehk Dustin. Foto: Vida Press

See, kel Netflixi retro-seiklussarja „Stranger Things“ kolmas hooaeg vaadatud, pani ehk tähele stseeni, kus armas pontsakas Dustin kaaslastele selgitab, miks just tema võiks mahtuda kitsasse ventilatsioonitorru: tal on geneetiline hälve, mis muudab tema õlad väga painduvaks. Päriselus on Dustini kehastajal Gaten Matarazzol sama viga.