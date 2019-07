Ed Sheerani kontserdile ilma dokumendita ei pääse 

Viimasel ajal on tekitanud problemaatikat võltsitud kontserdipiletite ostmine. Briti laulja ja laulukirjutaja Ed Sheeran on paar sammu ees petturitest, tänu millele ei pääse kontserdile, kui nimi dokumendil ja piletil ei ole sama.

Kui pilet ei ole ostetud Piletilevi kaudu, siis antakse kohapeal ametlik sisenemiskeelu tõend, millega tuleks pöörduda mitteametlikule pileti edasimüüjale, kellelt on pilet ostetud.

Kokku on võimalik osta kuni neli personaliseeritud piletit. Kui olete ostnud rohkem kui ühe personaliseeritud pileti, siis peate veenduma, et kontserdialale siseneb koos teiega kaaslane, kelle piletil on teie nimi.