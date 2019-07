PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 9. juuli 

Palju õnne, Vähk! Uuel eluaastal suudad jõuliselt edasi liikuda, vajadusel end maksma panna. Võib-olla pead uuesti ette võtma projekte, mis varem on pooleli jäänud või ebaõnnestunud. Uus katse on tõenäoliselt edukam, suudad kiiresti vanad vead parandada. Kui otsid armastust, on lootust kohata tõelist hingesugulast.