Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas taanlased Tallinna pommitasid ja laevu röövisid  

„Sadamasse tuli Taani admiral Per Munk oma suure laevaga ja hakkas rängasti laskma. 34naelased kuulid lendasid Oleviste kelladest kõrgemale. Ta riisus sadama täiesti tühjaks ja sai enam kui kolmkümmend kaubalaeva kätte, osalt poolest saadik, osalt täiesti lastitud igasugu Vene kaubaga...Kui need vaenlased enne reidile purjetamist oleksid Kopli all maale tulnud, siis oleksid nad üsna kergesti võinud Tallinna linnale äkki peale tulla ja linna ära võtta, sest ilm oli väga udune ja ükski inimene linnas ei teadnud, et vaenlane nii ligi, mispärast kõik linna väravad juba hommiku vara igal pool lahti olid tehtud. Kui vaenlased vastase tuule pärast 18 päevaks reidile paigale jäid, tuli Tallinna palju laevu Rootsist ja need võeti ka kõik ära. Kõik kaupmehed, kes laevade peal vangi võeti, pidid end oma varandust mööda lahti ostma. Kaupmehed said mitte vähe kahju... Sel ajal seisid Tallinna kaupmehed üleval Roosiaias ja vaatasid oma kahju peale suure südamevaluga ja kurva meelega. Ka Tallinna sadam nägi välja nagu kurvastatud ema, kellelt ta lapsed röövitud...“