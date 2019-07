Draama Dubai valitseja peres: printsess sepitses abikaasa juurest põgenemist mitu kuud 

Printsess Haya (45) on noorim multimiljardärist šeigi ja Araabia Ühendemiraatide peaministri Mohammed bin Rashid al-Maktoumi (69) kuuest abikaasast ja neil on kaks ühist last (šeigil on kõigi naistega kokku 24 järeltulijat). Šeik Mohammed on üks mõjuvõimsamaid mehi Lähis-Idas. Emiraatide glamuurseima paari halvenenud suhetest andis märku juba tõik, et šeik väisas hiljuti Royal Ascoti võiduajamist üksinda.