Vaata! Noored juutuuberid paiskasid õhku huvitava teooria, millest võib Nolani uus film rääkida 

Chris, kes on YouTube kanali 3C Films eestvedaja, alustas enda teooriat seletusega, mida tähendab sõna tenet – uskumust või põhimõtet, eriti religioonis või filosoofias. Postril on näha kella, mis läheb spiraalselt allapoole. Seega Chris arvab, et film on seotud ajaillusiooniga, kuna aeg pole reaalne, vaid inimeste poolt väljamõeldud.

Kuidas noor juutuuber jõudis antud teooriani? Üheks suurimaks ühenduspunktiks nende filmide vahel on näitleja Michael Caine, kes teeb kaasa kõigis nendes kolmes filmis.

Miks aga „Tenet“ võib olla salajane järjefilm „Algusele“? Film „Algus“ tuli välja 2010. aastal, 23. juulil. Peaaegu täpselt kümme aastat hiljem esilinastub 17. juulil Nolani uus film „Tenet“. Juulikuu pidavat olema küll Nolani lemmikkuu, kuid arvatavasti pole juuli saanud sellepärast valituks, et see on filmirežissööri lemmik, vaid kuna need kaks filmi on omavahel seotud.

Samuti sõna kümme tuleb ka postrist välja, ükskõik mis pidi ka seda ei loeks - ten|net, mis tekitab aga veel suurema seose nende kahe filmi vahel.

Chris lisab omalt poolt, et kui muidu on filmitud Nolani filme, siis infokilde tuleb ikka selle kohta, kuid „Tenet“ on täielikus infosulus – teatakse vaid, kes näitlevad ja seegi on kõik. Seega tegu võib tõepoolest olla järjefilmiga.

Sellele, kas „Tenet“ on järjefilm filmile „Algus“ või on osa trioloogiast, saab kinnituse juba järgmise aasta suvel 17. juulil.