KOHTUMINE FÄNNIGA | Kirsti Timmer: kord ootas fänn mind paduvihma käes 

Umbes kümme aastat tagasi, kui Kirsti veel Mustamäel asunud raadios Sky Plus tegutses, ootas üks 16aastane Lasnamäelt kohale tulnud poiss teda paduvihma trotsides puu all, Maiuspala kommikarp käes. Kui Kirsti kuulis, et poiss oli Lasnamäelt kohale tulnud, hakkas tal temast kahju. „Nii kahju, et ma viisin ta ise autoga Lasnamäele tagasi,“ räägib Kirsti.

Pärast seda, kui Kirsti raadios Star FM tegutsema hakkas, juhtus veel üks lõbus seik. „Läksin kingsepa juurde ja ta ütles mulle, et ei võta mu käest raha sellepärast, et tal on nii hea meel, et see saade on raadios tagasi,“ viitab Kirsti raadio Star FM saatele „Suhtes“.