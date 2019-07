Film Tom Hanks saab rolli Elvise eluloofilmis Toimetas Katrin Pauts , täna, 09:17 Jaga: M

Tom Hanks Reuters/Scanpix

Ettevalmistused Elvis Presley kauaoodatud eluloofilmiks on täies hoos. Nüüdseks on kindel, et režissöör Baz Luhrmanni juhatusel valmivas linateoses on rolli saanud Tom Hanks, kes hakkab mängima Elvise mänedžeri Tom Parkerit.