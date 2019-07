VIDEO | Maailmakuulus tantsutrupp „Ballet For Life“ väisab Eestit, tuues Queeni muusika saatel lavale Freddie Mercury elu  

Maurice Bejart’i balletid on kohtumised muusikaga, eluga, surmaga, armastusega. „Ballet For Life“ on lisaks lugu noorusest ja lootusest. „Show must go on,“ laulis Queen.

„Ballet For Life“ toob Queeni muusika saatel lavale Freddie Mercury elu

„„Ballet For Life“ näitab, kui väga ma armastan Queeni muusikat. Selles on leidlikkust, vägivalda, huumorit. Queen inspireerib mind ja näitab vahel teed sellel lohutamatul maastikul, kuhu me kõik ühel päeval satume. Maailma lõpus on koht, kus Freddie Mercury mängib klaveril duetti Mozartiga,“ ütles Bejart.

Maurice Bejart (1927-2007) muutis arusaama traditsioonilisest balletikunstist. Ta oli esimene koreograaf, kes kasutas balletinäidendite jaoks suuri spordiareene ja ka see etendus toimub Tondiraba jäähallis.

Seoses „Ballet For Life’iga“ 2002. aastal Eestis viibinud Azari Plissetski (Maia Plissetskaja vend) ütles, et Bejart saab impulsi uue balleti loomiseks “kosmosest”, kuskilt kõrgemast sfäärist.

„Tantsumaailma teise suurkoreograafi Roland Petit’ga võrreldes on ta diametraalselt erinev. Petit on valgetes kinnastes snoob, kes armastab kõrgseltskonda, Bejart aga demokraat, kes on suhtlejana nii vahetu kui üldse võimalik. Ainus, mis talle närvidele käib, on banaalsus,“ ütles Plissetski.

Bejart on alati valinud truppi inimesi, kes pole mitte ainult füüsiliselt andekad, vaid ka isiksused. Näiteks tahtis kooli tulla üks 20-aastane hollandlane, kellel polnud mingit tantsukogemust. Temast sai trupi üks parimaid tantsijaid.