Spacey käis politseis ülekuulamisel 

Spaceyt, kes töötas aastail 2004 - 2015 Londonis teatrijuhina, on süüdistatud kuues ahistamisjuhtumis, mis olevat aset leidnud aastail 1996 - 2013.

Ühest süüdistusest on kahel mandril tegutsev näitleja tänaseks vabanenud - noormees, kes väitis, et Spacey teda 2016 ühes Nantucketi baaris käperdas, on hagi tagasi võtnud.