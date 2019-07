"PUUDUTA MIND" | Kuidas teha maailmale tiir peale ja leida endas armastus, seda teab maailmarändur Elsa Saks 

Ujusin ebakindluses. Mina, kes olen mina? Mida mul jagada on? Nägin selgelt, et hirm on jagada oma inimlikkust siin metsikus, ilusas elus. Maskita. Avalikult. Ja julgelt. Hirm, et sõnad ei jookse, kui rahvas on ümber. Hirm, et emakeel piirab mu mõtteid, mu lugusid. Hirm, et lihtsus ei kõneta kuulajaid. Aga kogemus ütles, et mine sinna, kus on kõige suurem hirm. Mine julgelt. Riski, kaotada pole miskit.