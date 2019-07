VIDEO | Ksenija Balta: tänu tiigrile sai minust sportlane 

"Mul oli sama lugu. 2011. aastal, kui sain päris suure vigastuse ja taastumine venis üsna pikaks." Ksenja oli suurvõistlustelt eemal viis aastat. 2016. aastal tegi ta aga väga hea come backi ja oli igal tiitlivõistlusel lõppvõistlusel, ka maailma kaheksa parima hulgas. Kirss tordil oli 2016. aastal olümpiamängudel saavutatud kuues koht.

„Kogu selle aja jooksul, mil mul see vigastus tunda andis, ma ju ei teadnud, millega see kõik lõpeb. See oli põlvevigastus ja veel minu tõukejalal, raske vigastus. Kindlasti paljud kaotasid minusse usu. Nii mõnigi arst ütles, et mul ei ole võimalik jätkata, sest muidu ma teen enda põlvele uuesti viga," meenutab Balta üht raskeimat aega.

„Võib-olla see oligi see hetk, mil olin nurka surutud. Kui kaob teiste usk sinusse, teeb see mingil määral haiget, kuid siit tulebki esile tiigri olemus − oled kuskil eemal, jälgid mängu ja ühel hetkel ründad. Minu puhul oli ründeks mu saavutused, olin väga uhke, et sain meie Eesti rahvast esindada väga edukalt kõikidel tiitlivõistlustel, see oli põhiline.“

Vigastuse perioodil oleks olnud üks võimalik valik ka loobumine tippspordist

„Minu puhul see ei tulnud aga kõne allagi. See oleks olnud mingil määral alla andmine. Umbes sama, kui näljane tiiger loobuks oma saagist − ta ei loobu ju. See nälg, mis mind alati toitis, oli minu eesmärk, mille poole pürgida. Nägin seda saaki alati silme ees ja teadsin, et mul läheb aega, enne kui see õige hetk tuleb.“

EESTI MV 2010 KERGEJÕUSTIKUS - Ksenija Balta MATI HIIS

Sama soovitab Ksenja ka kõigile noortele, kes unistavad profispordist: mitte kunagi ei tohi alla anda!