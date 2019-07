Tõnis Erilaiu lehesaba: kuidas Tartus vanasti orjaturgu peeti 

Orjaturgu peeti pühapäeviti. Ilusa ilmaga on inimesi kolmesaja ümber, ütleb Uudisleht ja kirjeldab: „Tuleb ema tütrega. Mõlemad on riides kehvalt. Tütar tahaks suveks maale karja minna, et kodust söömast ära olla. Tüse maamees silmitseb tütarlast hoolega. Natuke nagu kõhnavõitu. Aga terane laps. Küllap tast asja saab.