Miks nõustuvad inimesed väikeselt ekraanilt vaatama uskumatut saasta?  

Katrin Pauts , täna, 00:01

NÕRK FILM, PÖÖRANE MENU: On siis tõetera väites, et internet muudab inimesed lolliks, või suudab Netflix isegi sõnniku kullaks muuta, aga fakt on, et kriitikutelt sugeda saanud „Mõrvamüsteerium“ naudib muljetavaldavaid vaatajanumbreid. Vida Press

Staar on tänapäeval kuhtuva väärtusega, sest sotsiaalmeedia ajastul võib üle maailma leviv netikuulsus meist igaüht tabada sekundite jooksul. Filmitööstus on üks neist aladest, mis on selle fenomeni all kannatanud. Hollywoodi kassahittideks ennustatud filmid hävivad kinodes ja olgu plakatil kui tahes kuulus nimi, kinno see rahvast ei too. Staaride ainuke lootus on Netflix.