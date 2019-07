Inimesed Siiri Sisask: laulupeole ma vabatahtlikult ei lähe Eesti Päevaleht , täna, 07:55 Jaga: M

Laulja Siiri Sisask Jörgen Norkroos

Lauljatar ja muusik Siiri Sisask on paljudel meeles 2011. aasta laulupeol loo „Mis maa see on“ võimsa esitusega, kuid naine tunnistab, et ta tegelikult vabatahtlikult laulupeole ei lähe.