JÄÄ HÜVASTI, JÜRI PINO! „Kui me oleks lõpuni kurvad, keeraks Jüri oma tuha urnis ümber.“ 

Kell neli Kuku klubis kogunedes paneb Juku-Kalle kohalviibijaile südamele, et on ikkagi Pino sünnipäev, kus seekord saadetakse sõber lihtsalt uuele ringile. Nagu tähtpäeval ikka, öeldakse ilusaid sõnu ja meenutatakse lõbusaid lugusid.

Ajakirjanik Indrek Kuus räägib, kuidas tal oli ajalehe raamatupidajaga salakokkulepe, et nii kui Pino on kaastöö ära saatnud, lähetatakse talle kohe honorar teele. Kes on leheteoga kursis, teab, et kiiresti ja hästi kirjutav kaasautor on igati poputamist väärt.