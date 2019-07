TIMMERI TAROSKOOP 8.–14. JUULI | Skorpioni nädal algab kohutavalt, Ambur võib saada abieluettepaneku 

KAALUD on sel nädalal täiesti hullud! Neis on nii palju kirge, tegutsemistahet, hoolivust, armastust, julgust! Pidurdamatud tegelased. Tööd teevad nii, et tuld lendab, kõik valmib, ideid purskab, õhtul kukuvad lihtsalt pikali ja magavad (hea, kui riided seljast jõuavad ära võtta). Nad on algatusvõimelised, toetavad ja nendel ongi õigus – nii tööl kui kodus. Ainult suhtes Kaalude partner hakkab kahtlustama, et kust see energia? Ärge end nüüd ühe nädalaga ribadeks tõmmake!

AMBUR alustab nädalat sellise kohustustepagasiga, et iga tugevamgi tegelane murduks sellise all, aga mitte Ambur. Keegi vana tuttav teeb talle veel tööpakkumise, aga Smbur suudab sellele eitava vastuse anda. Suhetes tõmbavad Amburit tugevad isiksused. Võimalik, et avastate end voodist oma ülemusega või mõne muu võimuka tegelasega. Mida teeb Ambur? Arvab, et ah, sel korral läks nii ja ega see nii hull ka pole, ning kepsutab rõõmsalt edasi. Amburi arusaam rahast on ka kuidagi tasakaalust väljas, mida rohkem raha on, seda väiksem see summa Amburile tundub. Nii mõnigi Ambur saab sel nädalal abieluettepaneku, aga see võib mõjuda nii, et Ambur pakub välja ikka pigem hea sõpruse. Samas hea sõbraga võib ta seksida küll.