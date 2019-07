Inimesed Pidurdamatult õnnelik Kaidi Karilaid: inimesed ei tea, kui suured maagid nad on Sirje Presnal, Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga: M

Erakogu

„Millist inimest on sul ägedam ja lõbusam vaadata – kas seda, kes on pressitud ühiskonna ootuste raamidesse, kes on hästi perfektne, täpne ja korralik, või seda, kes on natuke pöörane ja lihtsalt kaifib iseenda olemist?“ esitab enesearenguinnustaja Kaidi Karilaid nutika küsimuse. Ilmselt leiab enamik meist, et väheke pöörane on vaatluseks põnevam. Ent sellegipoolest püüavad täiskasvanud end vägisi mingitesse nõmedatesse kokkulepitud standarditesse mahutada. „Meie kõige suurem häda ja viletsus on see, et inimesed ei julge olla vabad,“ leiab Kaidi.