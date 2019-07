Elu ÕHTULEHE SUUR TOORVORSTITEST: õigel grillvorstil olgu krõmps kest ja maitsekas sisu Kersti Eero , täna, 00:01 Jaga: M

ÕIGE VALIK: Mida sagedamini vorstikesi grillda, seda enam tuleks ka nende koostisesse süveneda. Julia Vakina

„Pista nii, et lõug läigib,“ tõdes žürii pärast 12 toorvorstikese proovimist üksmeelselt, et üldmulje on pigem hea. Maksimaalselt võis üks vorstike koguda 140 punkti ja pingerea pani paika arvukaim Õhtulehe pimetestide žürii läbi aastate. Ühesõnaga – särisevast vorstikesest on raske keelduda, isegi kui seda Tallinna kesklinna parklas sussutada.