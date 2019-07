Inimesed Lavastaja Andri Luup: Tõnu Kõrvitsa muusika ja mets on kohad, kuhu tasub rännata Reelika Vaiksaar , täna, 00:01 Jaga: M

ABIKÄSI: Näitleja Toomas aitab tantsija Anna paadist kaldale. Juhiseid jagab lavastaja Andri Luup. Aldo Luud

„Me keegi ei käi igapäevaselt metsas. Ma ei ole selline RMK inimene, et käiksin kogu aeg matkamas. Aga minu arvates haagib see mets Tõnu Kõrvitsa loominguga kummaliselt hästi – see on väga kihvt,“ leiab lavastaja Andri Luup, kes on Leigo järve äärde sisse seadnud teatrimetsa, kus publik saab augustikuu algul võtta ette Tõnu Kõrvitsa 50. sünnipäevale pühendatud muusikalise jalutuskäigu.