KOHTUMINE FÄNNIGA | Taksojuht Annely Adermannile: "Küll teil on ikka ilus hääl!" 

Annely: Mul on viimasel ajal olnud fännidega väga palju kokkupuuteid, mis on lausa üllatav. Olen ju tele-eetrist tagasi tõmbunud ja enda arvates ei tunta mind ka tänaval enam ära. Aga, oh seda üllatust! Sõitsin eelmisel nädalal taksoga ja mul oli kübar peas. Taksojuht vaatas üle õla ja ütles: "Oo, siin poleks vaja olnud ju üteldagi, kuhu sõidame, selge see et TV3. Ega ma selle kübara alt poleks teid ära tundnudki, aga ma tundsin hääle järgi ära. Küll teil on ikka ilus hääl!" Ja lõpetuseks ütles juht: "Teie olete ikka tore klient, aga eks siin on ikka igasuguseid staare kah nähtud."