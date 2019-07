GALERII | „Heegeldamine on minu jaoks lausa sõltuvus!“ 

„Enne esimese tütre sündi käisin emade grupis, kus keegi heegeldas midagi oma lapsele. Kuna olin juba raseduse algusest töövõimetuslehel ja seetõttu pikalt kodus, oli mul igav ja mõtlesin, et hakkan ka heegeldama,“ räägib heegelmaailma särisema pannud Marju Veeret, kuidas heegelnõel tema lahutamatuks kaaslaseks sai. Varem oli ta sellega kokku puutunud vaid nii palju, kui koolis käsitöötundides vaja. Nüüdseks on ta valmis meisterdanud terve Lillelapsiku loomaaia, peab samanimelist blogi ja on andnud välja ka samanimelise raamatu koos lustakate lugude ja mustritega.