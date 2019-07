Endist ilmapoissi Henri Laumetsa saab nüüdsest rohkem kuulda kui näha

Henri jaoks on raadio tööalane edasiminek. "Kui eelnevalt tegin ilmateadet, oli see üsna ühelaaadne tegevus. Raadios on tegevused palju laiemad: teen intervjuusid, suhtlen raadiokuulajatega."

Mehele on antud vabad käed katsetada ja proovida. "Keegi ei ole midagi näidanud, et tule tee intervjuu ja need on küsimused." Seepärast näeb Henri tuleviku mõttes palju enesearengut. "See on elukool. Leian, et sellel tööl on mulle palju pakkuda. Kui teles tuleb infot edasi anda nii pildi kui heli näol, siis raadios kaob pildi toetav pool ära ja ma pean heli kaudu raadiokuulajani jõudma."