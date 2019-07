Saund Meenutades menubändi Respekt tormilisi aastaid: kadunud 60 000 krooni, Marko Reikopi mõnitused ja kaks nädalat kinos olnud mängufilm Tometas Terttu Jazepov , täna, 13:49 Jaga: M

Respekt Aldo Luud

Kümme aastat tagasi loodud ansambel Respekt teatas tänavu jaanuaris, et paneb sel suvel pillid lõplikult kotti. Väidetavalt peaks duo, kuhu kuuluvad Kerdo Mölder ja Rita Liiver andma viimase kontserdi juulis. Just nüüd on õige aeg heita pilk minevikku ja meenutada Respekti tipphetki.