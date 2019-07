Kerli annab suve ainsa kontserdi kodumaal Intsikurmu festivalil 

Kodumaisetest artistidest on festivalile tulemas kirev seltskond ning muusikat jagub igale maitsele. Publiku tõmbavad käima soundcloud`i räpparid Pluuto ja Villemdrillem, kauneid vokaale pakuvad Lenna ja Anett, kosmilisi helisid loob Mick Pedaja, roki žanri erinevaid külgi näitavad Miljardid ja Talbot jpt. Üles astuvad ka välismaal edu saavutanud Ewert and The Two Dragons ja Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand.