ILMATEENISTUSED: laulu- ja tantsupeo ajal kallab vihma ja kisub jahedaks 

Neljapäeval on Eesti riikliku ilmateenistuse kohaselt ilm pilves ja taevas tõmbab alles õhtupoole selgemaks. Temperatuurid püsivad 15–17 kraadi vahel. Norra ilmateenistus YR ennustab neljapäevaks samuti pilves ilma, kuid nende kohaselt hakkab juba päeval ilm selginema. Temperatuurid on samad. Foreca lubab see-eest vahelduva pilvisusega ilma ja keskpäeval mõned tunnid päikesepaistet. Foreca kohaselt kerkib temperatuur kuni 18 kraadini.

Laupäeval lubab riiklik ilmateenistus muutliku pilvisusega ilma, mis on taas vihmane, kuid juba soojem. Temperatuurid on 14–19 kraadi. YR kohaselt on ilm samuti muutliku pilvisuse ja vihmahoogudega, kuid erinevalt meie riiklikust ilmateenistusest kisub YR kohaselt õhtul taeva selgemaks. Sooja lubavad norrakad samuti vähem, ainult 12–14 kraadi. Foreca lubab vihma kõrvale samuti soojemat ilma. 14–17 kraadi ja lisaks on Foreca andmetel laupäeva hommikupoolikul äikest oodata.