VIDEO | 1999. aastal avaldatud animafilmist „Lelulugu 2“ on kustutatud „käperdamissteen“ 

Company animatsiooni juht John Lasseter, kes juhtis animatsioonifilmi "Lelulugu 2" vabandas oma 2017. aasta novembri avalduses, kui on mõne kolleegi pannud "tundma ebamugavalt". "Ma tahan eriti vabandada igaühe ees, kes on kunagi pidanud vastu võtma soovimatu kallistuse või mõne muu žesti, mis on ületanud piiri, mistahes viisil, kujus või vormis. Olenemata sellest, kui hea on minu kavatsus, on igal inimesel õigus oma piirid seada ja neid peaks ka austama."