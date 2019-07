Spice Girlsi Austraalia tuur küsimärgi all: Geri Horner jätab vürtsitüdrukud maha? 

Allikas sõnas väljaandele The Sun, et Geri usub, et tuuri on hea lõpetada tipus ja jätkamine ei oleks mõistlik. Teised tüdrukud on Austraaliasse mineku osas positiivselt meelestatud ning tahavad teha "Spice World" tuuri rahvusvaheliseks.

See ei ole kultusbändi ajaloos esimene kord, kui Geri soovib vürtsitüdrukutele selja keerata: aastal 1998. teatas Geri ootamatult, et lahkub bändist. Põhjuseks depressioon ja lahkhelid bändi teiste liikmetega. Tol ajal oli Spice Girls kontserttuuril Põhja-Ameerikas. Geri ootamatu lahkumine tekitas korraliku kaose ja viimased kontserdid Põhja-Ameerikas toimusid bändi juhtfiguurita.

Taasühinemistuuri viimasel kontserdil vabandas Geri rahva ees enda aastatetaguse käitumise pärast. "Ma vabandan, et nii käitusin ja olin selline brat (lapsik - ingl. k.). On hea olla taas oma armastatud tüdrukute juures."

Intervjuus Austraalia raadiojaamale ütles Mel B, et kontserttuur ei ole veel kinnitatud. "Ma kuulutasin seda laval, ilma et kõik teised sellega nõus oleksid olnud, aga arvasin, et kui idee välja käin, võib see juhtuda."

Spice Girls alustas oma kontserttuuri "Spice World" tänavu mais, astudes üles Dublinis, Cardiffis, Manchesteris, Coventris, Sunderlandis, Edinburghis, Bristolis ja Londonis.