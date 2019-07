Inimesed GALERII | VIIU HÄRM: „Ma rõõmustan isegi porilompide üle!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

ILUHOIDJA: „Nii oleks kindlasti parem, kui selles maailmas, mis on nii kõhedaks tegev… püüaksid kõik hoida lille ja puud, liblikat ja looma ja teist inimest. Aga me ei saa seda mitte kuidagi kehtestada. Meie võimuses see ei ole. See peaks sünniga koos kaasa tulema,“ mõtiskleb luuletaja ja kirjanik Viiu Härm. Erki Pärnaku

„Minu nõrkus on kõik peegeldused. Olgu nad kas või teeklaasis. Minu arust annab peegeldus ruumilisuse elule ja üldse kõigele. See on mulle kohutavalt tähtis. Ma rõõmustan isegi porilompide üle! Porine aeg on paljude jaoks hirmus aeg, aga mina kõnnin mööda tänavat ja vaatan, et tee peale jääks hästi palju porilompe!“ jutustab luuletaja ja kirjanik Viiu Härm, kel on täna, 3. juulil 75. sünnipäev.