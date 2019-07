"PUUDUTA MIND" 86. SAADE | Muinasjutuvestja Erki Kaikkonen teab õnne valemit 

Õnnelikkus on see, kui sa saad olla nende inimeste keskel, kes on sulle kingituseks ja kellele sina oled kingituseks. Õnnelikud oleme me siis, kui meil on võimalik teha seda, mida soovime ja kui see, mida soovime, langeb ühte sellega, mida vajame.

Õnnelik olemisel on palju pistmist oskusega olla hetkes, pidevalt kolistamata ringi minevikus ja tulevikus. See on ka oskus võtta vastu elu olemuslikke muutusi igas hetkes, eneses ja enese ümber. Iga vastandumine, mis meisse jääb elama, eemaldab meid elususest tulvil hetkest ja võimest märgata ilu eneses ja enese ümber.

Alati just nüüd on see hetk, mil saame teha midagi, et olla kingituseks enesele ja elule. Olgem enese ja elu vastu õrnad ja armastavad, siis ilmneb ka elu ilu.

Õnnelikkus on palju soetud sellega, mida budismis nimetatakse kiindumatuseks. Kiindumatus ei tähenda minu jaoks seda, et ma ei tunne, vaid ma tunnen kõiki tundeid, ka väga ilusaid ja vähem ilusaid, aga ma tean, et need lähevad mööda, sest muutumine on elu olemus.

Ja kuna ma tean, et kõik läheb mööda ja kõik muutub, siis ma ei pea muretsema ega tundma hirmu sellepärast, et need lähevad mööda, vaid ma saan olla tänulik täpselt selle eest, et need kestavad. Ja vahel need kestavadki väga pikalt.

Kunagi Eestis käinud päikeselaama ütles, et kiindumatus on üks võtmeküsimusi õnnelik olemiseks. Kiindumatus ei tähenda, et me kaotaksime eluga seose, vaid see tähendab seda, et me võime olla igasugustes seostes, aga me ei samasta ennast vaid sellega, mis seoses me oleme.

Ja see on tegelikult meie enda valik - saada aru, et on väga palju selliseid väikesi asju, mida me saame iga päev teha selleks, et meil oleks parem.