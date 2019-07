MINU LAULUPIDU | Merlyn Uusküla: 13aastasena olin üliõnnelik, kui sain esineda koos Pirjo Levandiga 

Merlynile meenub, kuidas laule harjutati juba kooliaasta alguses ja oldi suure ootuses. "Repertuaar tuli endale korralikult selgeks teha, et ikka laulma pääseda koorina." Merlyn esindas sellel aastal Tallinna 4. Keskkooli, kus ta õppis ja esines mudikaskoorikoosseisus.

Solistina astus üles sopran Pirjo Levandi ning üheks temaga koos esinenud lapseks oli Mäeots valinud julge ja hakkaja "Ellerheina" kasvandiku Merlyn Uusküla. Tol ajal 13aastane Merlyn oli selle üle äärmiselt õnnelik. "See oli ikka väga uhke tunne. Ootasin seda esinemist nädal aega," naerab ta.

Milline laul teeb aga südame õrnaks? ""Eestlane olen ja eestlaseks jään"," vastab Merlyn. "Arvan, et just see tekitab laulupeol kõige soojema ja rahvuslikuma tunde."