Taylor Swift on ahastuses: tema looming kuulub nüüdsest mänedžerile, kes on teda aastaid kiusanud 

Big Machine Records omab õigusi Swifti kuuele esimesele albumile, mis on ilmunud aastatel 2006–2017. Nüüd kuuluvad need ametlikult Braunile, kes on väidetavalt lauljannat aastaid kiusanud.

Taylor väidab postituses, et sai uudisest teada siis, kui Braun firma juba omandanud oli. "Mõned toredad faktid uudisest: sain Scooter Brauni tehingust teada koos ülejäänud maailmaga. Kõik, millele ma suutsin mõelda, oli tema lakkamatu ja manipuleeriv kiusamine, mida ma aastaid taluma pidin," ahastab ta.

Brauni kaitseks astus välja ka tema abikaasa

"See on minu jaoks halvim, mis juhtuda sai. Nii juhtub, kui sõlmid 15aastaselt lepingu kellegagi, kelle jaoks lojaalsus on lihtsalt lepinguline mõiste. Ja kui see mees ütleb, et muusikal on väärtus, mõtleb ta, et selle väärtus on antud meestele, kellel polnud selle loomises mingit osa," kirjutab Swift.

Naist on toetanud teiste seas näiteks lauljatar Halsey, kuid paljud on avalikult ka Taylori vastu sõna võtnud. Nende hulgas on näiteks nii Justin Bieber kui ka Brauni abikaasa, kes kirjutas Swiftile Instagramis pika kirja. "Huvitav, et mees, kelle suhtes sa nii suurt vastikust tunned, uskus sinusse rohkem kui sa ise. Su isa on osanik ja teda teavitati tehingust, ka Borchetta teavitas sind enne uudise avalikuks tulemist. Nii et ei, sa ei saanud sellest koos ülejäänud maailmaga teada," kirjutab ta.