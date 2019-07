VIDEOINTERVJUU | Ott Lepland: üksinda vananeda, see oleks kurb 

Ilmselt olingi mingi vanuseni suur individualist. Mul on küll isa poolt kaks poolõde, aga mul pole kunagi seda õe-venna tunnetust olnud, ei ole nendega koos kasvanud. Individualism kadus ära siis, kui minu kõrvale tekkis inimene, kellega oma elu jagada. Usun, et alles siis õpid teise inimesega arvestama ja ei pane ennast nii palju esikohale.

Artistina oled sa ikkagi esil ja kõikide jaoks. Kuidas see jagamine käib? See ei ole traditsiooniline ja tavaline elu. Sa esined palju. Õhtuti, öösiti ja siis pead ka proove tegema, muusika ei sünni ju köögilaua taga. Sinu elu ei ole normaalse inimese elu. Kas sa pead tegema mingeid kompromisse, et olla perekonna ja elukaaslase jaoks olemas?

Eks ikka, kui sul on inimene, kellega sa oma elu jagad, siis tahes-tahtmata hakkad sa tegema valikuid oma teistes toimetustes.

Paula Repp ja Ott Lepland Robin Roots

Sinu elukaaslase Paula Repi nimi on nii mõnegil seltskonnaveerul läbi jooksnud. See ei ole saladus. Samas oled mitmes intervjuus öelnud, et sa ei taha rääkida oma eraelust. Sa ei taha rääkida oma susside värvist või kassi söögieelistustest, rääkimata oma naistest. Aga midagi pole parata, oled avaliku elu tegelane, muusik ja artist. Ma ei kujutaks ette, et mina kuulaksin või fännaksin artisti, teadmata pisut ka tema eraelust. Paulast ei ole palju kirjutatud. Saan aru, et te tahate varjus olla, aga iseloomusta teda siiski mõne sõnaga, et meie uudishimu rahuldada.

Ta on väga tark, intelligentne ja armas inimene, ma olen õnnega koos. Miks me eriti tähelepanu ei soovi? Paulal ei ole tähelepanu vastu mitte midagi, aga ta ikkagi soovib, et tähelepanu tuleks tänu tema enda saavutustele, mitte seepärast, et ta on avaliku elu tegelase elukaaslane. Mina austan seda ja see on minu meelest ääretult positiivne suhtumine. Leian ka, et oma eraelulisi aspekte ei ole kõige eetilisem promovankri ette rakendada. See sõltub inimesest. Kes seda tahab, see teeb – kes ei taha, see ei tee.

Ma ei kujuta ette, et ma hakkaks kunagi oma pulmade eel näiteks enda uut plaati müüma. Ma usun, et mingisugused asjad võiksid ikkagi elus eraldi jääda. See kõik sõltub ju inimesest, on artiste ja inimesi, kes seda teevad. Mina ise pigem hoiaksin neid asju lahus.