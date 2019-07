ÕL VIDEO JA FOTOD | Vahva! Tänavu aasta tantsivad tantsupeol ka pered 

Pererühmad on rühmad, mis on mitmest perest moodustatud. „Neli paari moodustavad ema ja isa ning lastest tuleb kaheksa paari,” ütleb Järvela ning lisab, et talle tundub, et enamik gruppides on päris pered koos.

Kaks rühma on ka väljaspoolt Eestit – üks Soomest, teine Inglismaalt ning nemad tegid oma ülevaatluse video teel.

Ilmateade lubas küll proovide nädalaks vihma, kuid esimene proov möödus mõnusa ilma saatel. „Ilmaga on vedanud. Ei ole väga palav, ega väga külm. Minu meelest väga hea ilm proovitegemiseks,”sõnab Järvela ning lisab, et proovid on seni hästi möödunud ja on graafikus isegi eespool.

Pererühmad tantsivad ühe tantsu, mis on mehe sõnul väga pikk: „See on kuus minutit pikk ja koosneb kolmest osast – sisuliselt oleks nagu kolm tantsu.”

Inglismaalt pärit pererühmal võttis ettetantsimise filmimine paar tundi aega. „Meil olid kaadritaga lapsi, kelle tõttu juhtus meil palju äpardusi – kes laulis, kes ajas kaameranupud segi ning mispärast pidimegi mitu korda filmima,” ütleb Inglismaa pererühma juhendaja Marje Remmet.

Kuna tegu on Londoni-Eesti rühmaga, siis Marje arvates oli juhendamine paras väljakutse. „Alguses olid rühmatunnid väga kaootilised. Tundus raske ka see, et sul on rühmas nii palju erivanuses lapsi ja pealekauba veel emad-isad. Aga iga tunniga suurenes see rühmatunne ja kõik loksus iseenesest paika.”