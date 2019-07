GALERII | PEOKS VALMIS! Värsked meeleolud XX tantsupeo „Minu arm“ instrumentaalkoosseisu, koori, solistide ja Estonian Voices proovist 

XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte on „Minu arm“. Need Lydia Koidula sulest päritud sõnad puudutavad meid kõiki - igaühte isiklikult, natuke ühtemoodi ja samas ka pisut erinevalt. Need sõnad on hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast rasketel aegadel ühendanud ja headel aegadel rõõmustanud. XX tantsupeo idee autor ja pealavastaja on Vaike Rajaste ning muusikajuht Tonio Tamra.