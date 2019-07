Skandaalne raamat printsess Diana armukesest rikkus kirjaniku elu 

Suubritannia kihama löönud mahlakas teos maalis detailse pildi printsess Diana armuafäärist sõjaväelase James Hewittiga, keda on koguni prints Harry bioloogiliseks isaks spekuleeritud. Pasternaki sõnul lõi viie nädala jooksul kiiruga kokku klopsitud raamat tema mainesse igavese mõra ning ta kahetsevat ka valu, mida see Diana poegadele Williamile ja Harryle tekitas.

Diana, kes oleks 1. juulil saanud 58-aastaseks, tutvus Hewittiga 1986. aastal ühel peol. Printsessile oli selgeks saanud, et tema abikaasa prints Charles on ikka veel sügavalt armunud oma vanasse pruuti Camilla Parker Bowlesi. Hewitti afäär Dianaga oli raske töö - teda tuli Kensingtoni paleesse transportida auto pagasiruumis. Diana olevat pärast raamatu ilmumist end reedetuna tundnud, aga Pasternaki sõnul olnud kõik vastupidi. Hoopis Hewitt kaotas väidetavalt just selle armuafääri tõttu oma karjääri armees ning Dianagi olevat mehe nurka visanud nagu kasutatud nartsu. Pasternak luges läbi Diana kirjad Hewittile ega ole armastatud printsessist sugugi kõrgel arvamusel. Kirjadest koorunud tähelepanunäljas ja manipuleeriv naine, keda armukadedus Camilla vastu hulluks ajas. Tihti saatis Diana armukesele kaks kirja päevas. Raamat kujutab Dianat armuhulluna, kes vannis lebades muudkui unistas Hewitti tugevatest sõjaväelasereitest.