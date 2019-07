KOHTUMINE FÄNNIGA | Heidi Hanso: sain kingiks kotitäie villaseid sokke 

Saate eetriaegadel sai Heidi Hanso pere paarsada paberkandjal fännikirja ning need on tal siiani alles. Lisaks kirjadele saadeti talle ka vahvaid asju: näiteks kinkis kord üks tädi Heidi perele kotitäie imeilusaid triibulisi villaseid sokke, mida kaunistasid väiksed külgeõmmeldud liblikad.

Negatiivseid kokkupuuteid fännidega ta enda sõnul ei mäleta. ,,Ma lasen kõik negatiivse kohe välja,” ütleb ta. Siiski meenub talle üks kummaline seik ajast, mil Pajuvärava talu oli tuntuks saanud. „Ükskord tulid hoovi peale kaks sellist uhkemat sportautot ning ühest hüppas välja üks piiga, seisis minu talu sildi alla ning tegi ossikükki. Keegi autost järelikult tegi pilti,” mäletab Heidi. Seejärel tuli ta majast välja ning ütles: „Vabandust, see siin on minu kodu.“ Nende sõnade peale jooksis piiga autosse tagasi ning kutsumata külalised sõitsid õuelt minema.

Sellel ajal oli Heidi aga suurema tähelepanuga arvestanud ega teinud veidrast juhtumist välja. „On väga armas, kui ära tuntakse, ja paljud eakamad tädid, kes on ise kunagi sellist maaelu elanud, tulevad ka alati jõudu ja jaksu soovima. See on hästi armas ja teeb tõesti südame soojaks!“ räägib Heidi. „Sokid on ka tänaseks päevaks juba läbi kantud“ märgib ta.