PÄEVAHOROSKOOP: reede, 5. juuli 

Ole enda vastu aus ja andestav, ära mõista oma tundeid hukka. Ole rahaasjade ajamisel väga hoolikas, parem on, kui sa nüüd laenu ei võta ega anna.

Et õnnelik olla, pead esmalt jälgima, kuidas teistega käitud. Kui oled heatahtlik, osavõtlik ja hooliv, vastatakse sullegi samaga. Pööra tähelepanu suhete hoidmisele ja arendamisele.

Tahad sa seda või mitte, ikkagi pead endale aru andma, et tööalastes küsimustes ei ole sa ainuotsustaja. Ka tuleb tunnistada, et mõnes asjas on keegi teine sinust targem.