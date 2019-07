PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 4. juuli 

Sind ei huvita praegu, kuivõrd targad on inimesed sinu ümber ja kas sul nendega suhtlemisest ka mingit kasu on, peaasi, et nendega oleks mõnus ja lõbus suhelda.

Palju õnne, Vähk! Uuel eluaastaringil on soositud loominguline tegevus. Kui su töö on kunstiga seotud, leiad pidevalt inspiratsiooni ning avaneb võimalusi töö eest väärilist tasu saada. Hoia inimesi, kes on oma usaldust tõestanud. Uute suhete arendamine on vaevanõudev. Kui siiski leiad uue partneri, jääb ta su kõrvale pikaks ajaks.