PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 3. juuli 

Hetk on võimaluste rohke. Kahelda pole mõtet, tänane päev tuleb maksimaalselt ära kasutada selleks, et minna edasi sulle ammu teadaolevas ja ainuõiges suunas.

Neid olukordi, millesse täna satud, ei tohiks sa niisama unustada. Isegi juhul, kui need ebameeldivad on, tulevad need su teele selleks, et saaksid õppida midagi vajalikku.