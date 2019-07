PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 2. juuli 

On oht teha otsuseid ainult tunnete ajel, jättes mõistus sootuks kõrvale. Arukam oleks otsustamine üldse veidikeseks edasi lükata, sest emotsioonid on praegu tugevad.

Ära kiirusta! On oluline, et saaksid piisavalt aega, et kaaslastele oma mõtetest rahulikult rääkida. Ka keerulisi teemasid saab konstruktiivselt käsitleda.

Öeldakse, et julge pealehakkamine on pool võitu ja kaugele jõuab see, kes unistab suurelt. Ent inimvõimetel on piirid. On vaja endale teadvustada, mida suudad, mida mitte.