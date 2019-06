GALERII | Lenna Kuurmaa ja Kristel Mardisoo lõpetasid Räpina aianduskooli 

“Mulle on käsitöö alati meeldinud ja ka mu vanaema oli õmbleja. Ka aeg tundus enda arendamiseks ja uute oskuste omandamiseks õige. Eks aeg näitab, kuidas õpitut tulevikus rakendada. Praegu on väga põnev ja samas on nii palju veel ees!” on Lenna oma käsitöökirest Anne&Stiilis rääkinud.

Kristelgi on käsitööle südame kaotanud. "Vahel satun hoogu ega saa pidama. Luban endale alati, et üks rida või üks mustrikordus veel … Nii see läheb," on ta Nipiraamatule öelnud. Lähedased ja sõbrannad kutsuvat Kristelit lausa nooreks vanaemaks. Ka tema mõlemad vanaemad on osavad käsitöömeistrid: üks valdab peensusteni masinkudumist ja teine varrastel loomise kunsti.